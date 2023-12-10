رئيس الرابطة المارونية: لا بدّ من مواجهة التطورات الأخيرة التي تتهدّد لبنان بموقف موحّد

رأى رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، أنّه لا بدّ من مواجهة التطورات الأخيرة التي تتهدّد لبنان، بموقف موحّد من قيادات الطائفة والتعاهد على الخروج من الأزمة وتثبيت سيادته الوطنية، في المجالات كلها.



وشدّد كرم، خلال افتتاحه الإجتماع السنويّ للجمعية العمومية للرابطة المارونية، في بيروت، على إصرار الرابطة المارونية على اجتماع الأفرقاء المسيحيين، خصوصًا الموارنة، للإقلاع عن سياسة التجاذب المضنية، "لأن ذلك يتسبب باستمرار نزيف الهجرة."



ودعا إلى مطالبة المعنيين بالإسراع، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحل أزمة قيادة الجيش وملء الشواغر، في المواقع الرئيسة في الدولة.



وضمّ كرم صوته إلى صوت بكركي بوجوب احترام الدستور وإنجاز الاستحقاقات، التي تكفل إعادة إحياء المؤسسات والحؤول من دون تفكك الدولة وانهيارها.



وعرض الاتصالات الخارجية والداخلية التي قام بها، رفضًا لمحاولات دمج اللاجئين السوريين، في المجتمع اللبنانيّ.



ووصف هذا المنحى بـ" المخطط الخبيث المعادل بدلالاته المريبة التوطين المرفوض."



وقال: "بات هذا المخطط من اللاءات الدستورية الثلاث."



وعرض الأمين العام للرابطة رفول البستاني، الذي كان حاضرًا، في اللقاء، التقرير الإداري الذي تحدث فيه تفصيلًا، عمّا أنجزته الرابطة واللجان المنبثقة منها، خلال العام 2023 على المستويات الوطنية، الاجتماعية ،الثقافية والمناطقية.



وأكّد التقرير أنّ الرابطة المارونية قررت أن تعمل على إرسال روح الثبات والتجذّر، بين اللبنانيين، عمومًا والمسيحيين خصوصًا والموارنة على وجه التحديد، للحد من الأضرار التي تسببت بها الأزمة.



ثم عرضت أمينة الصندوق، في الرابطة، جهينة منير هيكل التقرير الماليّ عن العام 2023 ومشروع موازنة العام 2024.



وصُدّق على التقرير بإجماع الحاضرين.