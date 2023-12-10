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الراعي: المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة

أخبار لبنان
2023-12-10 | 04:42
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الراعي: المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة
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الراعي: المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة، ويمعن بالتالي في إسقاط المؤسّسات الدستوريّة، وتعطيل عمل الإدارات العامّة، والعيش في حالةٍ من الفوضى، وإفقار الشعب وإرغامه على هجرة وطنه، وتفاقم الأزمة الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة. 

بالمقابل، حيّا الراعي، في عظة الاحد، اللبنانيّين وسواهم الآتين بأعداد كبيرة إلى لبنان للإحتفال مع أهلهم وأنسبائهم بالأعياد الميلاديّة، معتبرا أنّهم بذلك يظهرون وجه لبنان الحقيقي الصامد من دون سلاح.

واعتبر الراعي أن البطولة ليست في إشعال الحرب بواسطة أسلحة فتّاكة لا قلب لها ولا عقل، بل البطولة في صنع السلام. 

وقال:" الحرب تهدم وتقتل بقوّة الحديد والنار، أمّا السلام فيُبنى بمحبّة القلب ونور العقل بالحقيقة. الحرب تستهلك الأموال الطائلة من أجل لا شيء، أمّا السلام فيُطعم الملايين من الجياع. الحرب تنبع من كبرياء الحكّام ومصالحهم الظالمة، أمّا السلام فمن قلب الله".

أخبار لبنان

الحرب

الراعي

انتخاب رئيس

الدستور

مجلس النواب

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