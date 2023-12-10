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الخطيب: للاتفاق على رئيس للجمهورية لاحياء المؤسسات الدستورية... والمقاومة هي الوجه المنير بهذا الشرق

أخبار لبنان
2023-12-10 | 05:54
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الخطيب: للاتفاق على رئيس للجمهورية لاحياء المؤسسات الدستورية... والمقاومة هي الوجه المنير بهذا الشرق
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الخطيب: للاتفاق على رئيس للجمهورية لاحياء المؤسسات الدستورية... والمقاومة هي الوجه المنير بهذا الشرق

اعتبر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب أن من المؤامرات التي تحاكي لبنان هي الوصول إلى الفراغ في قيادة الجيش اللبناني، مشددا على السياسيين أن يعوا لهذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان.

وطلب الخطيب، من المسؤولين اللبنانيين، الاتفاق على رئيس للجمهورية لاحياء المؤسسات الدستورية للحفاظ على لبنان واللبنانيين جميعا، رافضا اي قرارات تُتخذ بمجلس الوزراء بمصادرة أموال المودعين لصالح البنوك والدولة، وقال: "المسؤولية تقع على السياسيين بإعادة الودائع إلى أصحابها". 

وأكد أن لبنان استطاع أن يقف بوجه مؤامرة التجويع التي يقودها العدو بعدوانه على جنوب لبنان، كما على غزة والضفة الغربية وفلسطين.

ورأى أن المهاجرين يدافعون عن لبنان إلى جانب المقاومة التي امتشقت السلاح بوجه العدو وكانت احدى الأركان الاساسية التي حمت لبنان، من عدو لا يريد للبنان ان يستكين، معتبرا أن المقاومة هي الوجه المنير بهذا الشرق امام ظلم وقساوة ووحشية الغرب وكيفية تعاطيه مع البشر. 

واشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى إلى أن ما يحصل في غزة من خراب ودمار اوصل بعدد الشهداء والجرحى إلى ٧٠ الف يحصل من دون أن يرف للعالم جفن وقد أظهر  الصورة الحقيقية للولايات المتحدة ولهذا الغرب امام العالم. 

ورأى أن ما يحصل من مظاهرات  لشعوب أدركت حقيقة ، كانت لا تعرفها كان، فيها دور للمهاجرين امام شعوب العالم وفي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبعض الدول المتآمرة على الشعوب. 

ولفت الخطيب إلى أن المقاومة تخوض معركة الإنسانية لان من يقتل في فلسطين ليست الأرواح البريئة، وإنما القيم الإنسانية في غزة والضفة وفي جنوب لبنان.

وأكد اننا نخوض المعركة إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي اخذ قراره في ان يعيش حراً، او يستشهد حراً، مشددا على أن المقاومة التي احتضنها شعبها ونبتت في لبنان لن توفر جهدا بوجه  العدوان الصهيوني، وقد  دفعت الاثمان الكبيرة من أجل التحرير والمواجهة لوقف العدوان، وهي  تواجه العدو  على الحدود  وتقصف مواقعه ومراكزه التجسسية ومواقع الرادارات بكل قوة، فيما تقف إسرائيل حاجزة امام المقاومة. 

ورأى ان لا سبيل لنا في العالم العربي والإسلامي، الا طريق حمل السلاح لمواجهة إسرائيل.


أخبار لبنان

الخطيب

جنوب لبنان

العدوان الاسرائيلي

انتخاب رئيس

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