أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Special Labor Inspector
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخطيب: للاتفاق على رئيس للجمهورية لاحياء المؤسسات الدستورية... والمقاومة هي الوجه المنير بهذا الشرق
أخبار لبنان
2023-12-10 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الخطيب: للاتفاق على رئيس للجمهورية لاحياء المؤسسات الدستورية... والمقاومة هي الوجه المنير بهذا الشرق
اعتبر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب أن من المؤامرات التي تحاكي لبنان هي الوصول إلى الفراغ في قيادة الجيش اللبناني، مشددا على السياسيين أن يعوا لهذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان.
وطلب الخطيب، من المسؤولين اللبنانيين، الاتفاق على رئيس للجمهورية لاحياء المؤسسات الدستورية للحفاظ على لبنان واللبنانيين جميعا، رافضا اي قرارات تُتخذ بمجلس الوزراء بمصادرة أموال المودعين لصالح البنوك والدولة، وقال: "المسؤولية تقع على السياسيين بإعادة الودائع إلى أصحابها".
وأكد أن لبنان استطاع أن يقف بوجه مؤامرة التجويع التي يقودها العدو بعدوانه على جنوب لبنان، كما على غزة والضفة الغربية وفلسطين.
ورأى أن المهاجرين يدافعون عن لبنان إلى جانب المقاومة التي امتشقت السلاح بوجه العدو وكانت احدى الأركان الاساسية التي حمت لبنان، من عدو لا يريد للبنان ان يستكين، معتبرا أن المقاومة هي الوجه المنير بهذا الشرق امام ظلم وقساوة ووحشية الغرب وكيفية تعاطيه مع البشر.
واشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى إلى أن ما يحصل في غزة من خراب ودمار اوصل بعدد الشهداء والجرحى إلى ٧٠ الف يحصل من دون أن يرف للعالم جفن وقد أظهر الصورة الحقيقية للولايات المتحدة ولهذا الغرب امام العالم.
ورأى أن ما يحصل من مظاهرات لشعوب أدركت حقيقة ، كانت لا تعرفها كان، فيها دور للمهاجرين امام شعوب العالم وفي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبعض الدول المتآمرة على الشعوب.
ولفت الخطيب إلى أن المقاومة تخوض معركة الإنسانية لان من يقتل في فلسطين ليست الأرواح البريئة، وإنما القيم الإنسانية في غزة والضفة وفي جنوب لبنان.
وأكد اننا نخوض المعركة إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي اخذ قراره في ان يعيش حراً، او يستشهد حراً، مشددا على أن المقاومة التي احتضنها شعبها ونبتت في لبنان لن توفر جهدا بوجه العدوان الصهيوني، وقد دفعت الاثمان الكبيرة من أجل التحرير والمواجهة لوقف العدوان، وهي تواجه العدو على الحدود وتقصف مواقعه ومراكزه التجسسية ومواقع الرادارات بكل قوة، فيما تقف إسرائيل حاجزة امام المقاومة.
ورأى ان لا سبيل لنا في العالم العربي والإسلامي، الا طريق حمل السلاح لمواجهة إسرائيل.
أخبار لبنان
الخطيب
جنوب لبنان
العدوان الاسرائيلي
انتخاب رئيس
التالي
فياض من كوب 28: لبنان يواجه ندرةً بالمياه تتفاقم بسبب العوامل السياسية والمناخية والبيئية
الراعي: المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-08
الوزير بوحبيب قبيل مغادرته الى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الطارئة: وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان هو المدخل لوقف التصعيد في المنطقة
آخر الأخبار
2023-11-08
الوزير بوحبيب قبيل مغادرته الى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الطارئة: وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان هو المدخل لوقف التصعيد في المنطقة
0
آخر الأخبار
2023-10-18
نقابة المهندسين في بيروت تعلن اقفال أبوابها اليوم في كل مراكزها حدادا على أرواح ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على فلسطين المحتلة وعلى جنوب لبنان
آخر الأخبار
2023-10-18
نقابة المهندسين في بيروت تعلن اقفال أبوابها اليوم في كل مراكزها حدادا على أرواح ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على فلسطين المحتلة وعلى جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
2023-09-15
الخطيب: للاستجابة لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس
أخبار لبنان
2023-09-15
الخطيب: للاستجابة لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس
0
آخر الأخبار
07:34
غارة إسرائيلية تستهدف عيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان
آخر الأخبار
07:34
غارة إسرائيلية تستهدف عيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:57
المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل: نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام
أخبار لبنان
09:57
المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل: نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام
0
أخبار سياسية
09:49
مصادر التيار الوطني الحر للـLBCI: زيارة باسيل الى طرابلس تجديد لعقد سياسي وطني
أخبار سياسية
09:49
مصادر التيار الوطني الحر للـLBCI: زيارة باسيل الى طرابلس تجديد لعقد سياسي وطني
0
أخبار سياسية
08:59
كرامي بعد لقائه باسيل: وحدتنا الوطنية هي الاساس ولا خلاص بغير الحوار والتوافق
أخبار سياسية
08:59
كرامي بعد لقائه باسيل: وحدتنا الوطنية هي الاساس ولا خلاص بغير الحوار والتوافق
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
جولة شمالية لباسيل
تقارير نشرة الاخبار
08:02
جولة شمالية لباسيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:39
سقوط قذيفة إسرائيلية على منزل في حي الرندي في بلدة عيتا الشعب وأخرى على أطراف بلدة الطيبة
آخر الأخبار
05:39
سقوط قذيفة إسرائيلية على منزل في حي الرندي في بلدة عيتا الشعب وأخرى على أطراف بلدة الطيبة
0
منوعات
06:37
ارتدت زيا مثيرا وقررت أن ترقص على العمود ثم حلّت الكارثة... سقطت على وجهها بقوة كبيرة وهذا مصيرها! (فيديو)
منوعات
06:37
ارتدت زيا مثيرا وقررت أن ترقص على العمود ثم حلّت الكارثة... سقطت على وجهها بقوة كبيرة وهذا مصيرها! (فيديو)
0
آخر الأخبار
03:07
طائرات إسرائيلية معادية شنّت سلسلة من الغارات الجوية على يارون وكونين
آخر الأخبار
03:07
طائرات إسرائيلية معادية شنّت سلسلة من الغارات الجوية على يارون وكونين
0
آخر الأخبار
05:15
المقاومة الاسلامية: قمنا بهجوم جوي بطائرات مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا وتم إصابة أهدافها بدقة وأوقعنا عددًا من الإصابات في صفوف جنوده
آخر الأخبار
05:15
المقاومة الاسلامية: قمنا بهجوم جوي بطائرات مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا وتم إصابة أهدافها بدقة وأوقعنا عددًا من الإصابات في صفوف جنوده
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:34
معلومات الـLBCI: غارة اسرائيلية على منازل في حي الظهور السكني في عيترون ومصادر تؤكد وقوع اصابات وحجم دمار كبير
آخر الأخبار
08:34
معلومات الـLBCI: غارة اسرائيلية على منازل في حي الظهور السكني في عيترون ومصادر تؤكد وقوع اصابات وحجم دمار كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
جولة شمالية لباسيل
تقارير نشرة الاخبار
08:02
جولة شمالية لباسيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
ما جديد الميدان الجنوبيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
08:01
ما جديد الميدان الجنوبيّ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
مع فتح أبواب مراكز الإقتراع في الانتخابات المصرية... هل يفوز السيسي بولاية ثالثة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:59
مع فتح أبواب مراكز الإقتراع في الانتخابات المصرية... هل يفوز السيسي بولاية ثالثة؟
0
أخبار دولية
06:39
نتنياهو رفض الدعوات الدولية لإنهاء الحرب
أخبار دولية
06:39
نتنياهو رفض الدعوات الدولية لإنهاء الحرب
0
أخبار دولية
06:29
جيبريسوس: الظروف مثالية لانتشار الأمراض الفتاكة
أخبار دولية
06:29
جيبريسوس: الظروف مثالية لانتشار الأمراض الفتاكة
0
أخبار لبنان
04:42
الراعي: المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة
أخبار لبنان
04:42
الراعي: المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة
0
امن وقضاء
04:38
سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيليّ متزامن على بلدات جنوبية عديدة
امن وقضاء
04:38
سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيليّ متزامن على بلدات جنوبية عديدة
0
أخبار دولية
04:30
إرباك إسرائيليّ وهذا ما في التفاصيل
أخبار دولية
04:30
إرباك إسرائيليّ وهذا ما في التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
11:09
القوات المسلحة اليمنية: منع مرور السّفن المتجهة إلى اسرائيل في البحرينِ الأحمرِ والعربي إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء
أخبار دولية
11:09
القوات المسلحة اليمنية: منع مرور السّفن المتجهة إلى اسرائيل في البحرينِ الأحمرِ والعربي إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء
2
فنّ
11:59
النجم العالمي مساري وسحر جولستاني يحتفلان بزفافهما ويٌتوّجان قصّة حبّهما بحضور نجوم عالميّين وأبرز المُنتجين الموسيقيّين
فنّ
11:59
النجم العالمي مساري وسحر جولستاني يحتفلان بزفافهما ويٌتوّجان قصّة حبّهما بحضور نجوم عالميّين وأبرز المُنتجين الموسيقيّين
3
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد غارة عيتا الشعب هل فرضت اسرائيل معادلة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد غارة عيتا الشعب هل فرضت اسرائيل معادلة جديدة؟
4
منوعات
14:30
انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!
منوعات
14:30
انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!
5
منوعات
12:30
رسائل جنسية وملابس داخلية مثيرة...رجل يكتشف خيانة زوجته الراحلة بعد وفاتها بالسرطان!
منوعات
12:30
رسائل جنسية وملابس داخلية مثيرة...رجل يكتشف خيانة زوجته الراحلة بعد وفاتها بالسرطان!
6
حال الطقس
01:42
منخفض جويّ ومتساقطات في هذا اليوم...
حال الطقس
01:42
منخفض جويّ ومتساقطات في هذا اليوم...
7
اخبار البرامج
15:13
"يا عيب الشوم عليكم ما معنا نجيب حبة دوا"...ما هو وضع "أبو سليم" الحالي؟
اخبار البرامج
15:13
"يا عيب الشوم عليكم ما معنا نجيب حبة دوا"...ما هو وضع "أبو سليم" الحالي؟
8
آخر الأخبار
16:35
أ.ب عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني اخترقوا منظمات في ولايات أميركية واستهدفوا قواعد بيانات ووحدات تحكم أميركية صنعتها شركة إسرائيلية
آخر الأخبار
16:35
أ.ب عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني اخترقوا منظمات في ولايات أميركية واستهدفوا قواعد بيانات ووحدات تحكم أميركية صنعتها شركة إسرائيلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More