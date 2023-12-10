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المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل: نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام

أخبار لبنان
2023-12-10 | 09:57
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المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل: نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام
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المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل: نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام

أعلن المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي انه " بعد ظهر يوم السبت، تعرضّ برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل بالقرب من منطقة إبل القمح في جنوب لبنان لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج، ولحسن الحظ، لم يصبّ أحد"، لافتاً الى أن "مصدر إطلاق النار قيد التحقيق".

وشدد تيننتي على أن "أي استهداف لمواقع اليونيفيل وأي استخدام للمنطقة المجاورة لمواقعنا لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق هو أمر غير مقبول، حيث تشكل الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة انتهاكات للقانون الدولي".

وقال "إننا نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام وتجنّب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".

وأشار المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل الى أنه "بعد أكثر من شهرين من القصف النشط على طول الخط الأزرق، تتزايد احتمالات حدوث خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع"، مؤكداً ان "استعادة الاستقرار عبر القنوات الدبلوماسية يمثل أولوية لضمان سلامة جميع المدنيين الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق، وكذلك سلامة حفظة السلام".

وشدد تيننتي على أن "أولوية اليونيفيل تظلّ منصبة على منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام".

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