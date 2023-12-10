نقابة المهندسين في بيروت تقفل أبوابها غدًا

نقابة المهندسين في بيروت تقفل أبوابها غدًا

أعلنت نقابة المهندسين في بيروت عن إقفال أبوابها غدًا الأثنين في المركز الرئيسي في بيروت ومراكز النقابة في المناطق تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وقطاع غزة الصامد بوجه العدوان الصهيوني الوحشي، وتنديدًا بالإعتداءات الهمجية الإسرائيلية على الصحفيين وعلى الأهالي في الجنوب اللبناني.

