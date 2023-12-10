اقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين

أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بموجب المذكرة رقم 26/2023 "اقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين الموافق فيه 11-12-2023 وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية".