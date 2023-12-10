وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدًا

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارًا بـ"إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، يوم غد الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتهجير والقتل"، داعيًا "دول العالم وتلامذتها وطلابها إلى رفع الصوت عاليا في وجه الحكومات التي تقف إلى جانب إسرائيل في عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى أهلنا وتلامذتنا في جنوبي لبنان".