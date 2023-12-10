نقابة الصيادلة تعلن الاضراب لساعة غدًا تضامنًا مع غزة

اعلنت نقابة الصيادلة الالتزام بالاضراب غداً الاثنين لفترة ساعة واحدة من الوقت من الساعة 12:00 لغاية الـ13:00.

واصدرت بيانا جاء فيه: "لانّ الصيادلة ونقابتهم هم صوت الضمير في وجه كل أشكال الظلم، والطُغيان، والاجرام من أين ما اتى… دعوةٌ من مجلس نقابة صيادلة لبنان الى التضامن مع أهل غزّة الجريحة، والصمت المجرم الدولي ، في وجه كل ما يُرتكب بحق الانسانيّة جمعاء، عبر الاقفال الرمزي للصيدليات والتوقّف عن العمل لكافة الصيادلة لساعة واحدة فقط ظهر الاثنين".