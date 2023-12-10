غرفة بيروت وجبل لبنان تعلن اقفال أبوابها غداً الاثنين

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الاقفال غداً الاثنين، وذلك عطفاً على مذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦/٢٠٢٣ المتعلقة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية والبلديات والمدارس والجامعات الرسمية والخاصة القاضية يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني .