اتحاد الغرف اللبنانية: اقفال الغرف كافة يوم غد الاثنين

أعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان اقفال جميع الغرف في لبنان غداً الاثنين، غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة طرابلس ولبنان الشمالي وغرفة زحلة والبقاع وغرفة صيدا والجنوب، وذلك عطفاً على مذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦/٢٠٢٣ المتعلقة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية والبلديات والمدارس والجامعات الرسمية والخاصة القاضية يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني.