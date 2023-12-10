أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة الصرافين تدعو شركات الصرافة المنتسبة لها للإقفال تضامنًا مع الإضراب غدًا

أخبار لبنان
2023-12-10 | 14:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة الصرافين تدعو شركات الصرافة المنتسبة لها للإقفال تضامنًا مع الإضراب غدًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نقابة الصرافين تدعو شركات الصرافة المنتسبة لها للإقفال تضامنًا مع الإضراب غدًا

نقابة الصرافين تدعو شركات الصرافة المنتسبة لها للإقفال تضامنًا مع الإضراب غدًا

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان في بيان أنها "تماشيًا مع الإضراب العالمي الذي دعا إليه أحرار العالم تضامنًا مع القضية الفلسطينية غدًا الإثنين الواقع فيه 11/12/2023 ووقوفًا مع الشعب الفلسطيني وتجاوبًا مع إقفال جميع المرافق العامة والخاصة، تدعو كل شركات الصرافة المنتسبة لها للإقفال تضامنًا مع الإضراب المعلن".

أخبار لبنان

الصرافين

شركات

الصرافة

المنتسبة

للإقفال

تضامنًا

الإضراب

LBCI التالي
قاووق: المقاومة على مسار رابح ولبنان هو في موقع النصرة الأول لفسلطين
رئيس الرابطة المارونية: لا بدّ من مواجهة التطورات الأخيرة التي تتهدّد لبنان بموقف موحّد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:40

نقابة المحامين في طرابلس: ملتزمون بالإضراب غدًا

LBCI
أخبار لبنان
12:55

نقابة الصيادلة تعلن الاضراب لساعة غدًا تضامنًا مع غزة

LBCI
أخبار لبنان
16:34

تجمع الشركات المستوردة للنفط: إقفال المستودعات والتوقف عن تسليم المواد النفطية غدًا

LBCI
أخبار لبنان
15:02

قطاع النقل البري: للإلتزام بالإضراب غدًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:41

نزيه متى للواء: كتلتنا تأخذ في الإعتبار المصلحة الوطنية بالنسبة إلى ملف التمديد لقائد الجيش

LBCI
صحف اليوم
00:11

ضغوط و"ألغام" في طريق التمديد لقائد الجيش (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:00

موسى للجمهورية: الاتصالات استمرت بين الكتل النيابية لتحديد الموقف من حضور الجلسة التشريعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:50

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يجب أن يكون هناك تغيير واضح للغاية في الوضع الأمني ​​على الحدود اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:16

السفير الفرنسي يعلن منح الاعلامية الراحلة جيزيل خوري الجائزة الألمانية الفرنسيّة لحقوق الإنسان 2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-08

إيطاليا تعلن بدء تسيير رحلات جوية بين روما وبيروت بمعدل 11 رحلة اسبوعياً

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-05

مصدر طبي للجزيرة: 30 شهيدًا وعشرات الجرحى وصلوا إلى مستشفى ناصر بخانيونس بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة

LBCI
آخر الأخبار
10:15

أبو عبيدة: الهدنة الموقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:03

بلينكن حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:01

الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58

أبو عبيدة جدد الشروط التي يجب أن تتوافر لتبادل الأسرى مع تل أبيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:50

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يجب أن يكون هناك تغيير واضح للغاية في الوضع الأمني ​​على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
13:59

الفرانكوفونية تدخل معرض جدة للكتاب لأول مرة!

LBCI
أخبار دولية
13:54

إرتفاع صوت ذوي الإعاقة في Cop28... ومطالبات بإدراجهم في المفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الفنان اللبناني العالمي مساري يدخل القفص الذهبي

LBCI
أخبار دولية
13:37

هل تعادي Zara الفلسطينيين؟

LBCI
أخبار دولية
13:35

غزة تنقذ السيسي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:08

اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة

LBCI
خبر عاجل
12:50

جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

LBCI
منوعات
06:37

ارتدت زيا مثيرا وقررت أن ترقص على العمود ثم حلّت الكارثة... سقطت على وجهها بقوة كبيرة وهذا مصيرها! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:09

الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا

LBCI
أخبار لبنان
12:22

وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدًا

LBCI
حال الطقس
01:42

منخفض جويّ ومتساقطات في هذا اليوم...

LBCI
منوعات
06:50

مشاجرة بدأت بسؤال واحد وانتهت بطعنة في القلب... بعد الحب الكبير غيرة شديدة ثم جريمة مرعبة في هذا البلد العربي!

LBCI
خبر عاجل
15:00

وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More