نقابة الصرافين تدعو شركات الصرافة المنتسبة لها للإقفال تضامنًا مع الإضراب غدًا

نقابة الصرافين تدعو شركات الصرافة المنتسبة لها للإقفال تضامنًا مع الإضراب غدًا

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان في بيان أنها "تماشيًا مع الإضراب العالمي الذي دعا إليه أحرار العالم تضامنًا مع القضية الفلسطينية غدًا الإثنين الواقع فيه 11/12/2023 ووقوفًا مع الشعب الفلسطيني وتجاوبًا مع إقفال جميع المرافق العامة والخاصة، تدعو كل شركات الصرافة المنتسبة لها للإقفال تضامنًا مع الإضراب المعلن".