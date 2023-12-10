قطاع النقل البري: للإلتزام بالإضراب غدًا

قطاع النقل البري: للإلتزام بالإضراب غدًا



أعلنت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان المشاركة في الإضراب العام يوم غد الإثنين، ودعت جميع الزملاء النقابيين والسائقين الإلتزام والمشاركة في قرار الإضراب العام، وذلك إنتصارًا لفلسطين ولغزة وتنديدًا بالدعم الدولي الأميركي خاصة لعدوانية وإجرام العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وجنوب لبنان.



