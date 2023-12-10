نقابة أطباء لبنان: إقفال النقابة يوم غد والتوقف عن العمل لمدة ساعة

نقابة أطباء لبنان: إقفال النقابة يوم غد والتوقف عن العمل لمدة ساعة

أعلنت "نقابة أطباء لبنان في بيروت" عن إقفال أبوابها غدًا الإثنين إستجابةً للدعوة العالمية من أجل غزة واستنكارًا للإجرام الإسرائيلي المتمادي بحق الشعب الفلسطيني وتعطيل المستشفيات ومراكز الإغاثة وتنديدًا بالعدوان على القرى الحدودية في جنوب لبنان .



ودعت في بيان الزملاء الأطباء إلى التوقف عن العمل في مراكز عملهم بين الساعة ١١ و١٢ ظهرًا.