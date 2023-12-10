تجمع الشركات المستوردة للنفط: إقفال المستودعات والتوقف عن تسليم المواد النفطية غدًا

أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط (APIC) إقفال مستودعات الشركات والتوقف عن تسليم المواد النفطية (بنزين، غاز، ومازوت) يوم الإثنين الواقع في ١١ كانون الأول ٢٠٢٣.وأوضح أن قرار التوقف هذا يأتي بناءً على مذكرة رئيس مجلس الوزراء بتاريخه، واحترامًا لقرار الهيئات الإقتصادية، على أن تستأنف الشركات المستوردة التسليم كالمعتاد يوم الثلاثاء ١٢ كانون الأول ٢٠٢٣.