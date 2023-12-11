وزارة التربية تقفل أبوابها أيضًا تضامنًا مع غزة

أقفلت وزارة التربية والتعليم العالي أبوابها، تضامنًا مع قطاع غزة، الذي يتعرّض لعدوان إسرائيليّ وتنديدًا برفض وفق إطلاق النار.



كذلك، أقفلت غرفة التجارة والصناعة والزراعة، في بيروت، أبوابها إلى جانب المدارس والجامعات وغيرهم من المؤسسات.