عدد من القذائف سقط اليوم على مختلف البلدات الجنوبية...

موسى للجمهورية: الاتصالات استمرت بين الكتل النيابية لتحديد الموقف من حضور الجلسة التشريعية

موسى للجمهورية: الاتصالات استمرت بين الكتل النيابية لتحديد الموقف من حضور الجلسة التشريعية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يجب أن يكون هناك تغيير واضح للغاية في الوضع الأمني ​​على الحدود اللبنانية