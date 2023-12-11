تجاوب محليّ مع المطالبة العالمية... إضراب تضامنًا مع غزة

التزم لبنان بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمرافئ، تجاوبًا مع الدعوة العالمية للإضراب الشامل تضامنًا مع قطاع غزة.



وانعكس ذلك على حركة السير خصوصًا، في الفترة الصباحية على مداخل العاصمة.



التزمت المدارس الرسمية والخاصة أيضًا بالإضراب، كما اقفلت المصارف أبوابها.



أما الأسواق والمحال التجارية فتفاوتت نسبة الإقفال، بين منطقة وأخرى.