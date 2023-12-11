عبد الهادي: ما يجري من مقاومة إٍسلامية أم فلسطينية له ظروفه وقواعد تنظمه

حضرت التطورات، في غزة، في دار الفتوى، بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووفد من حركة "حماس"، في لبنان، برئاسة احمد عبد الهادي.



وقال عبد الهادي إنّ ما يجري من مقاومة سواء من المقاومة الإٍسلامية أو الفلسطينية، يأتي، في إطار الدفاع عن الشعب الفلسطينيّ وله ظروفه وقواعد تنظمه.



ولفت إلى أنّ القضية هذه لها علاقة بالتوافقات اللبنانية وطلائع "طوفان الأقصى" ليس لها علاقة بذلك كله.