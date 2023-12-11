ضاهر: لتتحلى القوى الأساسية بالجرأة في موضوع التمديد لقائد الجيش

يدور همس عن فكرة في السر يدرسها البعض لتجنّب الاحراج في موضوع التمديد لقائد الجيش،
عبر طرحه في مجلس الوزراء وترك باب الطعن مفتوحًا. وتعتقد الجهة التي تقف خلف هذه الفكرة بأنها ستقدّم قسطها للعلى أمام جميع الجهات الداخلية والخارجية ولكن ما تعتقده هذه القوى "تخريجة" نعتبره تهرّباً…
— Michel Daher (@mgdaher) December 11, 2023
يدور همس عن فكرة في السر يدرسها البعض لتجنّب الاحراج في موضوع التمديد لقائد الجيش،
عبر طرحه في مجلس الوزراء وترك باب الطعن مفتوحًا. وتعتقد الجهة التي تقف خلف هذه الفكرة بأنها ستقدّم قسطها للعلى أمام جميع الجهات الداخلية والخارجية ولكن ما تعتقده هذه القوى "تخريجة" نعتبره تهرّباً…