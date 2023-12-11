ضاهر: لتتحلى القوى الأساسية بالجرأة في موضوع التمديد لقائد الجيش

ضاهر: لتتحلى القوى الأساسية بالجرأة في موضوع التمديد لقائد الجيش

كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر: "يدور همس عن فكرة في السر يدرسها البعض لتجنب الإحراج في موضوع التمديد لقائد الجيش ‏عبر طرحه في مجلس الوزراء وترك باب الطعن مفتوحًا. وتعتقد الجهة التي تقف خلف هذه الفكرة بأنها ستقدم قسطها للعلى أمام جميع الجهات الداخلية والخارجية ولكن ما تعتقده هذه القوى "تخريجة" نعتبره تهربًا مقصودًا ومفضوحًا من تحمل مسؤوليتها الوطنية وإخراجًا ضعيفًا. فلتتحلى هذه القوى وخصوصًا الأساسية منها، بالجرأة والحس الوطني لتقول موقفها علنًا، فإما تكون مع التمديد في مجلس النواب بصدق وشفافية، وإما ضد التمديد بوضوح بعيدًا عن الخزعبلات السياسية التي لا تليق بالجيش اللبناني ومعنويات هذه المؤسسة خاصة في هذه الظروف الصعبة."





