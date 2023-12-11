بو حبيب: لبنان سيبقى وفيًا لقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر المختلف

بو حبيب: لبنان سيبقى وفيًا لقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر المختلف



أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الإجتماع الذي عقد في الأمم المتحدة في جنيف لمناسبة الذكرى الـ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الانسان أن "لبنان سيبقى وفيًا لقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر المختلف."



وقال: "في عالم يشهد تناميًا مطردًا لظواهر التمييز، والتعصب، والعنصرية، ورفض الأخر، وانطلاقًا من خطورة تلك الظواهر على النسيج الإجتماعي والحياة الدستورية داخل الدول كما على العلاقات الدولية، وبمناسبة الإحتفال بمرور 75 عامًا على إعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان للبنان شرف المشاركة بإعداده، وإقتناعًا منا بأن إحترام هذا الإعلان والمواثيق التي انبثقت عنه مسألة جوهرية لديمومة الحضارة البشرية: يتعهد لبنان وبرغم كل التحديات، ولا سيما وجود مليوني لاجئ على أراضيه يشكلون حوالى 40 بالمائة من مجموع السكان، أن يبقى وفيًا لقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر المختلف، المتأصلة في تاريخه ومجتمعه ونظامه السياسي، حفاظًا على صيغته الفريدة القائمة على التنوع والتعددية والتعايش السلمي والخلاق بين مختلف طوائفه ومكوناته".