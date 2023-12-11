جنبلاط إستقبل السفير المصري

جنبلاط إستقبل السفير المصري



إستقبل الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو السفير المصري علاء موسى، بحضور النائب وائل أبو فاعور، وتم البحث في المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة.