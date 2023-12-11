حمدان للـ LBCI : لبنان بحاجة لقائد جيش وهذه مسؤولية مجلس الوزراء

رأى النائب فراس حمدان أنه في ظل هكذا حرب، لبنان بحاجة لقائد جيش، لكن مجلس الوزراء هو السلطة الاجرائية والمسؤولية لا تقع على مجلس النواب.



وشدد خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI على أن لا حل الا عبر انتخاب رئيس للجمهورية.



وعن القرار 1701 ، لفت حمدان الى أن القرار في المرحلة السابقة كان بمثابة انتصار للبنانيين، لكن اليوم حدثت الكثير من الخروقات وعدم التطبيق للعديد من بنوده. وقال: "علينا ان نحاسب ولا حلّ الا باستراتيجية دفاعية ويجب خلق رأي عام دولي للضغط من أجل وقف اطلاق النار".



واشار الى أن خطة الطوارئ "لا تمويل لها" والرهان على الاتفاق مع الجهات المانحة من أجل التمويل.