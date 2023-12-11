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حاصباني للـ LBCI: موقفنا من جلسة الخميس التشريعية سيعلن بوقته

أخبار لبنان
2023-12-11 | 16:39
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حاصباني للـ LBCI: موقفنا من جلسة الخميس التشريعية سيعلن بوقته
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حاصباني للـ LBCI: موقفنا من جلسة الخميس التشريعية سيعلن بوقته


اعلن النائب غسان حاصباني أن حزب القوات واضح بأنه ضد التشريع بغياب رئيس الجمهورية، ولكن الحالة التي قد ترتب خطرا عسكريا وعلى الجيش اللبناني يكون عندها على الاستعداد بحصر الاهمية بهذا الموضوع. واضاف: "نحن في تنسيق مع الزملاء في قوى المعارضة من أجل ان يكون لنا موقف واضح من جلسة الخميس التشريعية وسيعلن بوقته".

واعتبر  خلال برنامج لـ "عشرين 30" عبر الـ LBCI، أن الدولة اللبنانية هي المخرج الوحيد وتطبيق 1701 ، والفريقان متفقان على الالتزام بقواعد الاشتباك حتى إشعار آخر وإمكانية الانزلاق الى حرب ما زالت قائمة.

وقال حاصباني: "نتّجه الى مرحلة من المماطلة والمراوغة عبر ما يسمى "قواعد الاشتباك" حفاظاً على ماء الوجه لتطويل امد اللجوء الى لحظة الاشتباك الحقيقي ريثما يتوضّح المشهد في غزة، وعلينا أن نتنبّه من ردات الفعل التي من الممكن أن تكون مدمرة للبنان".

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