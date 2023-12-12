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جان بيروتي للـLBCI: دولرة القطاع السياحي نقلتنا إلى مرحلة جديدة

أخبار لبنان
2023-12-12 | 03:31
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جان بيروتي للـLBCI: دولرة القطاع السياحي نقلتنا إلى مرحلة جديدة
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جان بيروتي للـLBCI: دولرة القطاع السياحي نقلتنا إلى مرحلة جديدة

جان بيروتي للـLBCI: دولرة القطاع السياحي نقلتنا إلى مرحلة جديدة

أكد الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية أننا نجحنا بأن دولرة القطاع السياحي نقلتنا إلى مرحلة جديدة.

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أوضح أنه "لدينا سياحة داخلية ثابتة في لبنان، وسياحة اللبنانيين الذين هم في المحيط القريب، والسياحة اللبنانية في الإغتراب البعيد كشمالي الولايات المتحدة وأستراليا وغيرها من الدول والسياحة الأوروبية."

وأشار إلى أنه "خلال الشهرين ونصف الماضيين، فقدنا كل ذلك باستثناء السياحة الداخلية."

ولفت بيروتي إلى أنه "على الرغم من الظروف الصعبة، يصر اللبنانيون على القدوم إلى لبنان وتمضية العيد."
 

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