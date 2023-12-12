أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فياض يترأس وفد لبنان إلى مؤتمر الطاقة العربي في قطر
أخبار لبنان
2023-12-12 | 03:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
فياض يترأس وفد لبنان إلى مؤتمر الطاقة العربي في قطر
فياض يترأس وفد لبنان إلى مؤتمر الطاقة العربي في قطر
ترأس وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وفد لبنان الرسمي إلى مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في الدوحة بدعوة من الحكومة القطرية، حيث شارك وأعضاء الوفد المؤلف من رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وأعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول بالتكليف كابي دعبول ووسام الذهبي ووسام شباط ومستشار الوزير الدكتور خالد نخلة في فعاليات إطلاق أعمال المؤتمرالمنعقد تحت رعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبرئاسة وحضور وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر المهندس سعد بن شريدة الكعبي وعدد كبير من وزراء الطاقة العرب.
وبدأ المؤتمر بإستضافة الأمير تميم بن حمد آل ثاني للوزراء المشاركين في المؤتمر حيث تم التطرق إلى الأهداف المتوخاة من إنعقاده في الدوحة وتمنى الأمير التوفيق والنجاح لفعاليات المؤتمر.
وبعد اختتام الجلستين الإفتتاحين، عقد الوزير فياض والوفد اللبناني سلسلة من اللقاءات الوزارية حيث عقد اجتماع مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي الذي بحث معه سبل التعاون بين دولتي قطر ولبنان في مجالات الطاقة لا سيما أنشطة الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية ومشاركة الإئتلاف الذي يضم قطر للطاقة وتوتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية في دورة التراخيص الثانية بعد تقديم الإئتلاف عرضي مزايدة على الرقعتين ٨ و١٠، كما الإستثمار في مجال الطاقة المتجددة في لبنان.
من جهة أخرى، عقد الوزير فياض إجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد حيث شكر فياض مجددًا للعراق شعبًا وقيادةً على الدعم المتواصل للبنان عبر مده بالفيول لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
وشرح فياض لنظيره الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان على صعيد قطاع الكهرباء لا سيما تعديل التعرفة الذي سمح بإستعادة المؤسسة لتوازنها المالي. وأبلغ الوزير عبد الغني الوزير فياض بجهوزية العراق لتوقيع عقد توريد النفط الخام للبنان مع بداية العام 2024 ما سيسمح بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي إلى الحد الأقصى لمعامل الإنتاج (حوالى 1400 ميغاوات بعد إتمام عمليات الصيانة العامة). وتداول الطرفان بموضوع إنشاء المنصة الخاصة بتقديم الخدمات اللبنانية للجانب العراقي مقابل الفيول والتي أقرتها الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة.
كما عقد الوزير فياض لقاءًا وزاريًا رباعيًا ضم وزير النفط والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، وزير النفط والثروة المعدنية السوري الدكتور فراس قدور ووزير النفط والثروة المعدنية الأردني المهندس صالح الخرابشة حيث تم البحث في سبل تفعيل إتفاقيات توريد الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان، وذلك في ظل التأخر الحاصل بالتمويل المنتظر من البنك الدولي.
واتفق المجتمعون على أن يقترح الوزير فياض آلية للتمويل المباشر من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لدفع المبالغ الشهرية التي ستتوجب للجانبين المصري والأردني الذي أصبح ممكنًا بفعل زيادة التعرفة وأموال الجباية والتي أفضت إلى الملاءة المالية للمؤسسة، على أن يصار بعدها إلى التواصل مع الجانب الأميركي من قبل الجانبين المصري والأردني بغية الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بعقوبات قانون قيصر قبل البدء بإستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان.
واختتم فياض إجتماعاته في اليوم الأول للمؤتمر بلقاء مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري المهندس محمد عرقاب حيث تم البحث في السبل الآيلة إلى تفعيل الشراكة بين البلدين.
أخبار لبنان
يترأس
لبنان
مؤتمر
الطاقة
العربي
التالي
طوني الرامي للـLBCI: المطاعم والملاهي ستكون شبه ممتلئة في فترة الاعياد ونشجع السياحة الداخلية
جان بيروتي للـLBCI: دولرة القطاع السياحي نقلتنا إلى مرحلة جديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-12-02
فياض يشرح دور لبنان في COP28 : النهضة الحالية هي بقطاع الطاقة المتجددة
أخبار لبنان
2023-12-02
فياض يشرح دور لبنان في COP28 : النهضة الحالية هي بقطاع الطاقة المتجددة
0
أخبار لبنان
2023-11-22
فياض يشارك في المؤتمر العربي الخامس للمياه في الرياض
أخبار لبنان
2023-11-22
فياض يشارك في المؤتمر العربي الخامس للمياه في الرياض
0
امن وقضاء
2023-09-29
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
امن وقضاء
2023-09-29
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
0
أخبار لبنان
2023-09-20
فياض: هذا العام سيحدد انتقال لبنان إلى بلد يعتمد الطاقة المتجددة
أخبار لبنان
2023-09-20
فياض: هذا العام سيحدد انتقال لبنان إلى بلد يعتمد الطاقة المتجددة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:07
فرنجية بحث وسفيرة الإتحاد الأوروبي في التطورات والمستجدات الميدانية
أخبار لبنان
07:07
فرنجية بحث وسفيرة الإتحاد الأوروبي في التطورات والمستجدات الميدانية
0
أخبار لبنان
07:05
وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت الجمعة...
أخبار لبنان
07:05
وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت الجمعة...
0
أخبار لبنان
06:32
بو حبيب بعد لقائه فلكورتورك في جنيف: لبنان يتمسك بالقانون الدولي الإنساني كغطاء شرعي لحمايتة من الأطماع الإسرائيلية
أخبار لبنان
06:32
بو حبيب بعد لقائه فلكورتورك في جنيف: لبنان يتمسك بالقانون الدولي الإنساني كغطاء شرعي لحمايتة من الأطماع الإسرائيلية
0
أمن وقضاء
05:56
توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
05:56
توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:26
بعد الجدل الذي أثارته حملتها الأخيرة... زارا تقدم إعتذاراً!
منوعات
06:26
بعد الجدل الذي أثارته حملتها الأخيرة... زارا تقدم إعتذاراً!
0
آخر الأخبار
2023-11-09
مكتب نتنياهو: القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين
آخر الأخبار
2023-11-09
مكتب نتنياهو: القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين
0
آخر الأخبار
2023-12-11
الجزيرة: معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-12-11
الجزيرة: معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة
0
اقتصاد
04:15
طوني الرامي للـLBCI: المطاعم والملاهي ستكون شبه ممتلئة في فترة الاعياد ونشجع السياحة الداخلية
اقتصاد
04:15
طوني الرامي للـLBCI: المطاعم والملاهي ستكون شبه ممتلئة في فترة الاعياد ونشجع السياحة الداخلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:09
بوريل: التكتل الاوروبي سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف
أخبار دولية
17:09
بوريل: التكتل الاوروبي سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف
0
أخبار دولية
16:59
ميلر: تتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب
أخبار دولية
16:59
ميلر: تتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب
0
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
0
أخبار دولية
16:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي
أخبار دولية
16:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين الحكومة والبرلمان... ملف التمديد لقائد الجيش مكانك راوِح
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين الحكومة والبرلمان... ملف التمديد لقائد الجيش مكانك راوِح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في أسواق الميناء القديمة في طرابلس شارع ينبض بالحياة... فما هو شارع مينو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في أسواق الميناء القديمة في طرابلس شارع ينبض بالحياة... فما هو شارع مينو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خرق واسع لقواعد الإشتباك في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خرق واسع لقواعد الإشتباك في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عبد اللهيان: طهران تدعم حماس وحزب الله وفقًا للقانون الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عبد اللهيان: طهران تدعم حماس وحزب الله وفقًا للقانون الدولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:01
بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023
خبر عاجل
08:01
بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023
2
حال الطقس
00:36
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:36
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
3
منوعات
08:00
"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!
منوعات
08:00
"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!
4
منوعات
11:01
نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة... هجوم بالأسيد وتهديدات بالجملة!
منوعات
11:01
نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة... هجوم بالأسيد وتهديدات بالجملة!
5
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
6
منوعات
07:46
أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!
منوعات
07:46
أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!
7
آخر الأخبار
17:27
مصادر مصرية لسكاي نيوز عربية: إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة في إطار هدنة إنسانية بغزة
آخر الأخبار
17:27
مصادر مصرية لسكاي نيوز عربية: إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة في إطار هدنة إنسانية بغزة
8
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More