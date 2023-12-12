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وزير البيئة يكشف عن انشاء مرفق استثماري أخضر رائد في لبنان
أخبار لبنان
2023-12-12 | 04:47
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وزير البيئة يكشف عن انشاء مرفق استثماري أخضر رائد في لبنان
كشف وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وسط أجواء ديناميكية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، عن خطوات استباقية يتّخذها لبنان لمواجة مخاطر التغير المناخي.
وفي هذا السياق، كشف عن منشأة استثمارية خضراء رائدة في لبنان نتيجة جهود تعاونية بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء آخرين.
وأكّد وزير البيئة في حديث حصري إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" على هامش مؤتمر المناخ في دبي، أهمية هذا التطور الحيوي. وقال: "اليوم نشهد لحظة تاريخية حيث تعلن وزارة البيئة عن إنشاء منشأة استثمارية خضراء بالتعاون مع UNDP وشركاء آخرين. ويعمل هذا المرفق المستقل بالتعاون مع "صندوق تمكين الاقتصاد في لبنان"وفقًا لمعايير مالية أوروبية، مما يضمن الحوكمة والشفافية".
ولفت الى أن التقرير الوطني الرابع الذي كشف عنه لبنان مؤخرًا حول تغير المناخ، شهادة على التعاون القوي المدعوم من UNDP وتمويله من خلال صندوق البيئة العالمي (GEF)، يحلل بدقة أثر انبعاثات لبنان الكربونية ومكامن ضعفه والتوقعات المناخية.
واشار الى ان هذا التقرير يعمل كبوصلة توجيهية، مسلّطًا الضوء على الدعوات الضرورية للتدخلات الفورية في مجال التغير المناخي و صياغة السياسات التي تعزز الصمود والتكيف في مواجهة تغيير المناخ و الكوارث الطبيعية.
وسلّط ياسين الضوء على دور المنشأة الاستثمارية الخضراء في تحقيق هذه الأهداف، وقال: "يوجه المرفق الأخضر استثماراته بشكل استراتيجي في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات الصلبة والزراعة والري".
كما تحدّث عن الحوارات المثمرة التي قام بها في هذا السياق مع البنك الدولي، صندوق الاستثمار المناخي الأخضر، وشراكة المساهمة المحددة وطنيًا، بهدف تعزيز الجهود التعاونية في الوصول إلى تمويل المناخ ودعم المبادرات البيئية في لبنان.
هذا ولفت الى انه عقد اجتماعًا مثمرًا مع السيدة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية في البنك الدولي، وأن النقاشات تناولت التعاون المستمر بين وزارة البيئة والبنك الدولي في العديد من المشاريع القادمة، مشيرا الى أن هذه المبادرات ستركز على إدارة النفايات الصلبة ومكافحة الحرائق الغابات.
الى ذلك، أعلن ياسين التوصل إلى اتفاق لإطلاق التقرير الأول حول تغير المناخ والتنمية في لبنان في بداية العام المقبل.
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