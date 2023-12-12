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ميقاتي يستغرب الموقف الذي أصدرته "القوات": حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا تأخير تسريح قائد الجيش
أخبار لبنان
2023-12-12 | 05:22
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ميقاتي يستغرب الموقف الذي أصدرته "القوات": حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا تأخير تسريح قائد الجيش
ميقاتي يستغرب الموقف الذي أصدرته "القوات": حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا تأخير تسريح قائد الجيش
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الأخير إستغرب أشد الإستغراب الموقف الذي أصدرته "القوات اللبنانية"وافترضت فيه أنه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش.
واعتبر ميقاتي أن الدعوة إلى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الإقتراح المقدم من قبل "القوات" إلى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة، والأمران لا يتعارضان مع بعضهما البعض.
وذكر مكتب ميقاتي بأن عضو كتلة نواب "القوات" غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من ميقاتي تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الماضي.
وقال: "ميقاتي يدرك تمامًا ما هو فاعله لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الأطراف السياسية كافة، ومن بينها "القوات اللبنانية"، أن تدرك جيدًا ما تفعله وأن تتعاون في ما بينها لإقرار القوانين التي تحصن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيدًا عن الحسابات والإعتبارات الشخصية.
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