حمية إلتقى السفير الجزائري: متابعة الجهود لإعادة تسيير رحلات الخطوط الجوية الجزائرية مجددًا إلى مطار رفيق الحريري الدولي

حمية إلتقى السفير الجزائري: متابعة الجهود لإعادة تسيير رحلات الخطوط الجوية الجزائرية مجددًا إلى مطار رفيق الحريري الدولي



إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية صباح اليوم في مكتبه في الوزارة سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، وتناول معه آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى بحث في آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية-الجزائرية على مختلف الصعد، ولاسيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.



ورحب حمية بالسفير بلباقي مجددًا في الوزارة، مؤكدًا أن العلاقات مع الجزائر تنمو وتعزز على أسس من الأخوة والتعاون بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق منها بإعادة تفعيل خط الرحلات الجوية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الجهود تتابع اليوم مع السفير بلباقي لإعادة تسيير تلك الرحلات مجددًا إلى لبنان، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين لبنان والجزائر، ولاسيما في ظل هذه الظروف السائدة في المنطقة.