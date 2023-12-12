توزيع بذار القمح الطري في مصلحة زراعة بعلبك - دورس

تم الاعلان عن توزيع بذار القمح الطري وللعام الثاني، في مصلحة زراعة بعلبك - دورس، بدعوة من وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وذلك في إطار خطة وزارة الزراعة لزيادة المساحات المزروعة بالقمح المخصص لصناعة الخبز.