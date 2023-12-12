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وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت الجمعة...
أخبار لبنان
2023-12-12 | 07:05
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وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت الجمعة...
تصل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، مساء الجمعة إلى بيروت في زيارة تستمر حتى مساء السبت.
وتجري كولونا في خلالها جولة على عدد من المسؤولين الرسميين، كما سيكون لها زيارة الى الناقورة او دير كيفا جنوباً.
أخبار لبنان
الخارجية
الفرنسية
بيروت
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