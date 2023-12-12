فرنجية بحث وسفيرة الإتحاد الأوروبي في التطورات والمستجدات الميدانية

فرنجية بحث وسفيرة الإتحاد الأوروبي في التطورات والمستجدات الميدانية



إستقبل رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي سفيرة الإتحاد الأوروبي الجديدة ساندرا دو وال في زيارة تعارف بعد توليها مهامها في لبنان.



وحضر اللقاء الوزير السابق روني عريجي، وكانت مناسبة لعرض آخر التطورات السياسية والمستجدات الميدانية في جنوب لبنان وفلسطين المحتلة.