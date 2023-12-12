قائد الجيش استقبل مدير المخابرات الإسباني... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون مدير المخابرات الإسباني اللواء Antonio Romero مع وفد مرافق بحضور السفير الإسباني لدى لبنان Jesús Santos Aguado والملحق العسكري العقيد José Luis Jiménez Garófano، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد ولا سيّما عند الحدود الجنوبية.