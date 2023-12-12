ميشال ضاهر: أطالب بري باتخاذ موقف استثنائي

في ظل الغموض الراهن في موضوع التمديد لقائد الجيش، ومنعًا للّغط الحاصل وبما أن أكثرية النواب المنتخبين من الشعب يؤيدون التمديد، أطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري باتخاذ موقف استثنائي لانقاذ الموقف عبر التعهّد بإبقاء بند التمديد ضمن الجلسة التشريعية بغض النظر عن موقف الحكومة، أو…
— Michel Daher (@mgdaher) December 12, 2023
في ظل الغموض الراهن في موضوع التمديد لقائد الجيش، ومنعًا للّغط الحاصل وبما أن أكثرية النواب المنتخبين من الشعب يؤيدون التمديد، أطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري باتخاذ موقف استثنائي لانقاذ الموقف عبر التعهّد بإبقاء بند التمديد ضمن الجلسة التشريعية بغض النظر عن موقف الحكومة، أو…