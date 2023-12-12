مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الجوية بين لبنان ورواندا

وقّعت المديرية العامة للطيران المدني، ممثلة برئيس مصلحة النقل الجوي كارل رزق، خلال مؤتمر مفاوضات النقل الجوي، الذي عقد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، على مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الجوية بين جمهوريتي لبنان ورواندا والتأشير على إتفاقية نقل جوي بين حكومتي البلدين.



وأشارت المديرية العامة للطيران المدني في بيان إلى أن "الإجراء يتيح اعتبارا من تاريخه للشركات المعينة من قبل الطرفين تسيير عدد غير محدد من الرحلات المباشرة بين البلدين والدخول بتقاسم الرموز مع شركات البلدين أو مع شركات من طرف ثالث".



وأوضحت أنه بذلك تصبح رواندا الدولة رقم 18 من قارة إفريقيا يرتبط بها لبنان على مستوى النقل الجوي والرقم 77 على مستوى العالم من دون احتساب الاتفاق مع المانيا الشرقية سابقا.