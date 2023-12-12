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المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها
أخبار لبنان
2023-12-12 | 11:36
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المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها
أكدت المديرية العامة للطيران المدني أنه، وبعد مراجعة الاستشاري دار الهندسة وشركة MEAS الملتزمة اعمال الصيانة، تبيّن أن مجاري التصريف ومضخات مياه الامطار في مطار رفيق الحريري الدولي -بيروت تعمل بشكل طبيعي، وانما تخطت كميات الامطار الهائلة وغير المسبوقة خلال وقت قصير جدا القدرة الاستيعابية لتلك المجاري والمضخات، ما تسبب بتدفق المياه الى داخل مبنى محطة الركاب، لافتة إلى أنه تم سحب كميات المياه من داخل المبنى وعادت الأمور الى طبيعتها.
بيان المديرية العامة للطيران المدني جاء بعد تساقط ما بين الساعة 13:20 و 13:50 كميات امطار طوفانية غير مسبوقة مترافقة بتساقط كثيف لحبات البرد المتوسطة الحجم ، حيث بلغت كمية الامطار المتراكمة ضمن محيط مطار بيروت خلال نصف ساعة من الوقت ٥٣ ملم ، أي ما يعادل ١٠ أيام من معدل شهر كامل، من ضمنها ٤٢ ملم خلال ٢٠ دقيقة، وكذلك تجاوزت سماكة كميات البرد ٢٠ سم في محيط مبنى محطة الركاب جهة مواقف السيارات، وقد أدى ذلك الى توقف حركة الملاحة الجوية لمدة نصف ساعة لانعدام الرؤية وكذلك تدفق مياه الامطار داخل قاعتي الوصول والمغادرة وصالون الشرف.
أخبار لبنان
المديرية العامة للطيران المدني
طوفان المياه
أمطار
مطار بيروت
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