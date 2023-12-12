اللقاء الديمقراطي يؤكد موقفه الداعي الى التمديد لقائد الجيش

أكدت كتلة اللقاء الديمقراطي موقفها الداعي الى التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وتثبيت وحدتها ودعمها وتحصينها، وعدم استهدافها بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر بها لبنان مع استمرار العدوان الاسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان.



ومن جهة أخرى، وبشأن في الملف التربوي، دعت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، إلى إقرار ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية على أساس الكفاءة وحاجة الجامعة، وإنصاف المتعاقدين بحوافز حقيقية تمكّنهم من ممارسة عملهم.



وبحثت كتلة اللقاء الديمقراطي في الملفات المعيشية والحياتية، وذكّرت بضرورة معالجة أزمة أدوية السرطان والأمراض المستعصية، مشددة على أن هذا الأمر هو مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً، ولا بد من توفير الإعتمادات اللازمة لتأمين الأدوية للمرضى وعدم تعريض حياتهم للخطر، فأبسط حقوقهم هي تأمين علاجهم اللازم، اذ إن الصحة ليست ترفاً بل من واجبات الدولة أن توليها الاهتمام المطلوب.