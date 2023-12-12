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لقاء بين بو حبيب ونظيره الايراني... عبد اللهيان: إيران لا تريد إلا الخير لحكومة ومقاومة لبنان
أخبار لبنان
2023-12-12 | 15:17
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لقاء بين بو حبيب ونظيره الايراني... عبد اللهيان: إيران لا تريد إلا الخير لحكومة ومقاومة لبنان
اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران ولبنان في حصن واحد، مؤكدا أن إيران لا تريد إلا الخير لحكومة الأمة ومقاومة لبنان.
ووصف عبداللهيان، بعد لقائه نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب في جنيف، المشاورات المستمرة بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية بالبناءة دائما.
من جهة أخرى، وصف الوضع في المنطقة بالمعقد، مشيرا إلى الوضع في فلسطين، وشدد على أنه من الضروري أن" تضع أميركا حدا لدعمها اللامحدود للكيان الصهيوني وجرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني".
وشدد وزير الخارجية الايراني على "ضرورة مواصلة بذل أقصى الجهود لوقف الإبادة الجماعية الصهيونية في فلسطين"، معتبرا أن "لبنان كان دائما أحد الركائز المهمة للمقاومة المناهضة للصهيونية في المنطقة".
وقال:" على الرغم من الجرائم والقتل الوحشي للمدنيين من قبل النظام الصهيوني في ظل الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة، إلا أنه لم يحقق أي شيء مهم والمقاومة الفلسطينية في وضع جيد للغاية".
وشدد أمير عبد اللهيان على أن "النظام الصهيوني وأميركا لن يحصلا على أي نتائج من الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وأن أبعاد الحرب تطورت بالفعل، وإذا لم تتوقف هجمات النظام الصهيوني، فهناك احتمال انفجار في المنطقة."
وأكد وزير خارجية ايران "أن حسابات الولايات المتحدة غير صحيحة، فكما لم يحصلوا على نتائج في الحرب ضد حزب الله في لبنان، فلن يحصلوا على نتائج في الحرب ضد المقاومة في فلسطين. ولم تكن نتيجة حربهم سوى قتل المزيد من المواطنين الفلسطينيين".
من جهته، أبدى وزير الخارجية بوحبيب، ارتياحه لهذا اللقاء، معتبرا أن المشاورات بين الجانبين كانت دائماً مفيدة وبناءة.
ورأى أن "أميركا تركت يد إسرائيل حرة فيما تريد أن تفعله من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار".
وشرح آخر تطورات الأوضاع في لبنان، خصوصاالوضع في الحدود الجنوبية لهذا البلد مع الأراضي المحتلة.
أخبار لبنان
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