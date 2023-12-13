ميقاتي في مقر المنتدى العالمي للاجئين في جنيف...

ميقاتي في مقر المنتدى العالمي للاجئين في جنيف...

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مقر "المنتدى العالمي للاجئين" في "بال إكسبو" في جنيف حيث سيمثل لبنان في المنتدى الذي افتتح أعماله صباح اليوم.



ويضم الوفد اللبناني إلى المنتدى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.