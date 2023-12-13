شقير يلتقي السفير السعودي ويبحث معه آخر المستجدات

شقير يلتقي السفير السعودي ويبحث معه آخر المستجدات

زار رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في دارته في اليرزة، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية ومنها ما يتعلق بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.



وخلال اللقاء، قدم شقير التهنئة للسفير بخاري بفوز المملكة بإستضافتها للحدث الإقتصادي العالمي "إكسبو 2030"، مشيدًا بالقفزات الجبارة التي حققتها السعودية في وقت قياسي وعلى مختلف المستويات من خلال "رؤية 2030".



وتمنى شقير أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وإستقرار على المنطقة ولبنان والسعودية، كما تمنى أن تستمر المملكة في تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار وترسيخ موقعها الريادي في المنطقة والعالم.



أما السفير بخاري، فشكر شقير على زيارته وتهنئته، مؤكدًا وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان وشعبه وحرصها الشديد على إستعادة عافيته.