أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
حفلات ميلادية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير يلتقي السفير السعودي ويبحث معه آخر المستجدات

أخبار لبنان
2023-12-13 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير يلتقي السفير السعودي ويبحث معه آخر المستجدات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شقير يلتقي السفير السعودي ويبحث معه آخر المستجدات

شقير يلتقي السفير السعودي ويبحث معه آخر المستجدات

زار رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في دارته في اليرزة، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية ومنها ما يتعلق بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.

وخلال اللقاء، قدم شقير التهنئة للسفير بخاري بفوز المملكة بإستضافتها للحدث الإقتصادي العالمي "إكسبو 2030"، مشيدًا بالقفزات الجبارة التي حققتها السعودية في وقت قياسي وعلى مختلف المستويات من خلال "رؤية 2030".

وتمنى شقير أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وإستقرار على المنطقة ولبنان والسعودية، كما تمنى أن تستمر المملكة في تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار وترسيخ موقعها الريادي في المنطقة والعالم.

أما السفير بخاري، فشكر شقير على زيارته وتهنئته، مؤكدًا وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان وشعبه وحرصها الشديد على إستعادة عافيته.

أخبار لبنان

يلتقي

السفير

السعودي

ويبحث

المستجدات

LBCI التالي
​ نصار في الدوحة للمشاركة في أعمال المجلس الوزاريّ العربيّ للسياحة
الجميل: الفراغ في قيادة الجيش هو الخيار الأخطر والكارثة الكبرى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-09-16

لقاء بين البخاري وشقير... السفير السعودي لدى لبنان: المملكة تقف الى جانب لبنان وتسعى لإستقراره

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-05

ميقاتي استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-30

التعاون بين القطاع الخاصّ اللبناني والسعودي بين السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري ومجلس الأعمال اللبناني ـ السعودي

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-29

بري في لقائين: مع لودريان ومع السفير الإسبانيّ لبحث آخر المستجدات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:41

خلف: اقتراح القانون المتعلق بقيادة الجيش معيوب شكلًا ومضمونًا

LBCI
أخبار لبنان
06:37

لجنة التربية اوصت بضرورة انجاز ملف التفرغ في "اللبنانية" وإقرار بدل الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة

LBCI
أخبار لبنان
06:34

ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليار دولار ولن نبقى مكتوفي الايدي

LBCI
أخبار لبنان
06:25

"دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النهوض بالعدالة الاجتماعية في لبنان" في جامعة الروح القدس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:47

الأبيض تسلم من السفير الألماني هبة مستلزمات طبية خاصة بمعالجة جرحى الحرب

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-05

أرتجف بشدّة إذا لم أشرب 4 لتر منها في اليوم... شابة تكشف عن إدمانها على المشروبات الغازية والسبب هو طبيبها؟!

LBCI
أخبار لبنان
01:46

ياسين مثل ميقاتي في منتدى الدوحة وبحث سبل التعاون مع وزيري البيئة والبلديات

LBCI
أخبار لبنان
08:55

اللجان المشتركة أقرت سلفة للاساتذة المتقاعدين و300 مليون دولار لـ"أمان"... بو صعب: موضوع التمديد في المجلس النيابي ليس سهلا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:34

المؤتمر العالميّ للاجئين في جنيف بدأ... وهذه التفاصيل الأولى

LBCI
أخبار دولية
16:47

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

في معرض جدة للكتاب مبادرة المؤلف السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ساعات حاسمة ضمن كوب 28 ومحاولة لتقريب الانظار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

30 في المئة نسبة النمو السنوي في العلاقات التجارية الصينية - السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

كلام الليل يمحوه النهار.. هل يطبق هذا المثل على الحوثيين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

اللبنانية هبة نصر نالت جائزة التميز المهني في الصحافة الأجنبية لعام 2023... ماذا قالت للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل قصف حزب الله اليوم الداخل الاسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:36

تختار ملابس زوجها عند خروجه لمواعدة غيرها وهي تواعد 3 رجال آخرين...إليكم قصة هذا الثنائي الغريبة!

LBCI
منوعات
13:53

امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!

LBCI
خبر عاجل
10:14

نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو

LBCI
خبر عاجل
16:34

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:42

مطار رفيق الحريري الدولي يغرق بالمياه... وتجمع لحبات البرد (صور وفيديوهات)

LBCI
خبر عاجل
04:51

الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
11:36

المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها

LBCI
حال الطقس
23:59

كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More