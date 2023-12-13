​ نصار في الدوحة للمشاركة في أعمال المجلس الوزاريّ العربيّ للسياحة

وصل وزير السياحة وليد نصّار إلى الدوحة، للمشاركة، في أعمال المجلس الوزاريّ العربيّ، للسياحة، في دورته الـ ٢٦.



وأعلن المكتب الإعلاميّ لنّصار أنّه تلبية لدعوة رسمية من قطر، يشارك نصّار، في الأعمال التي ستمتد ليوم كامل، يتخللها مداخلات لوزراء السياحة العرب وكلمات لرئيسي الدورتين الـ ٢٥ و ٢٦، وللآمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وسيُختار أعضاء المكتب التنفيذيّ.