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لجنة الإقتصاد ناقشت إقتراح القانون لتشجيع الإستثمارات وموضوع سلامة الغذاء ومشكلة الإهراءات والنافعة

أخبار لبنان
2023-12-13 | 05:49
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لجنة الإقتصاد ناقشت إقتراح القانون لتشجيع الإستثمارات وموضوع سلامة الغذاء ومشكلة الإهراءات والنافعة
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لجنة الإقتصاد ناقشت إقتراح القانون لتشجيع الإستثمارات وموضوع سلامة الغذاء ومشكلة الإهراءات والنافعة

لجنة الإقتصاد ناقشت إقتراح القانون لتشجيع الإستثمارات وموضوع سلامة الغذاء ومشكلة الإهراءات والنافعة

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني.

وأشار البستاني بعد الجلسة إلى أننا "درسنا إقتراح قانون لتشجيع الإستثمارات في لبنان، والنقاش كان ممتازًا، إذ إن دور اللجنة هو مواكبة الحكومة للإنتقال إلى الإقتصاد المنتج، ورأينا أن هناك بعض التشابك مع "إيدال" في هذا الإقتراح المقدم من الزميل أكوب ترزيان. وهناك ثغرات سنعمل على درسها".

وتطرقت إلى موضوع سلامة الغذاء ودور وزارتي الإقتصاد والزراعة في الموضوع.

ولفتت إلى ان وزارة الإقتصاد تقوم بما عليها، والتي تؤكد أن حماية المستهلك تقوم بواجبها. 

وقال البستاني: "لدينا مشكلة في عدد المراقبين القليل. كما تحدثنا عن مؤهلاتهم لنساعدهم ليتطوروا، وأن يتم تحسين رواتبهم. وتطرقنا إلى موضوع التجار الكبار، وكنا أقررنا قانون المنافسة، وتوجهت لميقاتي وبري بضرورة إنشاء هيئة المنافسة وتعيين أعضاء الهيئة. وأتمنى على الحكومة أن تعين هذه الهيئة التي تساعد على ضبط الإحتكارات وتفسح المجال للمنافسة، لاسيما وأن سلامة الغذاء هي مسؤولية الجميع، من التجار الكبار والصغار".

وتطرقت اللجنة إلى مشكلة الإهراءات التي أصبحت معضلة صحية وبحاجة إلى حل سريع ويجب وضع خطة.

وأشار البستاني إلى أن لجنة الإقتصاد زارت النافعة بالمشاركة مع لجنة الأشغال واللجنة الفرعية التي شكلت لهذه الغاية برئاسة الزميل ابراهيم منيمنة. وقال إن "عدد السماسرة في النافعة أكثر من المواطنين، ويجب أن أقول إنه بإشراف المحافظ مروان عبود جرى تقدم ما، وألفت إلى أن هناك زيادة على الرسوم والضرائب على المواطن. أوضاع إدارة النافعة مزرية ومبكية، ونحن كمسؤولين يجب أن نداوي إحباط المواطنين. نحن مقبلون على موسم أعياد، وما رأيناه في المطار بالأمس مؤسف، ففي الدول المتخلفة لا يحدث هذا الأمر".

وختم البستاني قائلًا: "شعبنا موجوع، واأنا ضد زيادة الضرائب والرسوم ويجب أن نخفف منها على المواطن وهذه مسؤوليتنا".

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