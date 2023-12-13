جلسة لمجلس الوزراء الجمعة

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة



يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 15/12/2023 في السراي الكبير لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال الموزع أمس.