أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
حفلات ميلادية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تقرير لليونيسف: الأطفال في لبنان يعانون أكثر من أي وقت مضى من الأزمات الشديدة

أخبار لبنان
2023-12-13 | 06:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تقرير لليونيسف: الأطفال في لبنان يعانون أكثر من أي وقت مضى من الأزمات الشديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
تقرير لليونيسف: الأطفال في لبنان يعانون أكثر من أي وقت مضى من الأزمات الشديدة

تقرير لليونيسف: الأطفال في لبنان يعانون أكثر من أي وقت مضى من الأزمات الشديدة

أفاد تقرير لليونيسف بأن "تأثير الأزمات المتداخلة والشديدة في لبنان يستمر في التفاقم، ما يؤدي إلى حرمان الأطفال بشكل متزايد من التعليم وإجبار كثر على التوجه إلى العمل، في محاولة يائسة من أهلهم للصمود وسط التحديات الشديدة والتناقص المستمر للموارد والأساسيات".

وكشف تقويم سريع أجرته اليونيسف في شهر تشرين الثاني 2023 عن تدهور متزايد في معظم جوانب حياة الأطفال، خصوصًا أن الأزمة تستمر في التوسع منذ أربعة أعوام في ظل عدم وجود أي إنحصار يلوح في الأفق، بالإضافة إلى إزدياد الأعباء النفسية، بشكل خاص في جنوب لبنان المتأثر بالصراع، وبين الأطفال الفلسطينيين.

وقال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر: "هذه الأزمة الرهيبة تدمر أحلام آلاف الأطفال وتنتهك طفولتهم وتسلبهم حقهم في التعليم وسعادتهم ومستقبلهم".

وأكدت أكثر من ربع الأسر (أي نسبة 26%) على عدم ذهاب أطفالها، الذين هم في عمر الدراسة، إلى المدرسة. وهذه النسبة إرتفعت عن آخر تقييم مماثل أجرته اليونيسف في نيسان 2023 حيث كانت النسبة 18%. وما زاد الأمر سوءًا، إغلاق عشرات المدارس في جنوب لبنان أبوابها منذ تشرين الأول بسبب الإعتداءات، ما أثر على أكثر من 6000 طالب.

وقال التقرير: "تستمر الأسعار في الإرتفاع ومعها يبرز إنتشار الفقر، ما يجبر الأسر إلى اللجوء لتدابير يائسة من أجل تحمل كلفة وجبة غذائية واحدة فقط يوميًا وتوفير المأوى الأساسي. وبين الإستطلاع ما يلي:
- إرتفع عدد الأسر التي ترسل أطفالها (تحت سن الثامنة عشر) إلى العمل للتمكن من الصمود إلى نسبة صادمة بلغت 16%، مقارنة بنسبة 11% في شهر نيسان الماضي.
- إضطرت أكثر من 8 من كل 10 أسر (أي 84% منها) إلى إقتراض المال أو الشراء بالدين للحصول على المواد الغذائية الأساسية، أي بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية على مدى ستة أشهر.
- إنخفض الإنفاق على العلاج الصحي لدى 8 من كل 10 أسر (أي 81% منها) بعدما كانت النسبة لا تتعدى 75% قبل ستة أشهر.

ويؤثر الحرمان وعدم اليقين بشكل كبير على الصحة النفسية  للأطفال، حيث أفادت 4 من كل 10 أسر تقريبًا (38 في المئة) عن معاناة أطفالها من القلق، وتحدثت 24% من الأسر عن معاناة الأطفال من الإكتئاب بشكل يومي.

والأرقام الإجمالية في بعض المناطق تشير إلى أن الواقع أكثر سوءًا:
- في جنوب لبنان، أفادت 46% من الأسر بأن أطفالها يشعرون بالقلق و29% يعانون من الإكتئاب. في النبطية، أبلغ الأهل أن 46% من الأطفال يعانون القلق و33% من الإكتئاب.
- حوالى نصف الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين يعانون القلق و30% من الإكتئاب. ويعاني الأطفال الفلسطينيون الآثار العاطفية التراكمية.

وأكد التقرير أن "الظروف المعيشية السيئة والإشتباكات بين الفصائل في مخيمات اللاجئين، وحالة عدم اليقين في شأن ما يخبئه المستقبل، كلها عوامل تعرض الصحة النفسية للأطفال الفلسطينيين للخطر. إلى ذلك، تترك الصور والمشاهد والأخبار الدائمة التي يتابعها الأطفال يوميًا عن معارك غزة والضفة الغربية، وعن أحباء نزحوا أو أصيبوا أو قتلوا، بالغ الأثر فيهم".

وحثت اليونيسف الحكومة اللبنانية على إظهار إلتزام واضح لبنود إتفاقية حقوق الطفل واتخاذ إجراءات حازمة لدعم وحماية جميع الأطفال في لبنان وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، معتبرة أن إهمال الأطفال اليوم سيتجلى حتمًا في مستقبل ضعيف ومتعثر للبنان.

وفي السياق، قال بيجبيدر: "يجب أن تتوقف المعاناة اليومية للأطفال. علينا أن نضاعف جهودنا للتأكد من أن كل طفل في لبنان يذهب إلى المدرسة ويتعلم، وأن نتحقق من وجوب أن يبقى محميًا من الأذى الجسدي والنفسي، وأن تكون لديه الفرصة لينمو ويساهم بفعالية في المجتمع".

أخبار لبنان

لليونيسف:

الأطفال

لبنان

يعانون

الأزمات

الشديدة

LBCI التالي
كهرباء لبنان: إجراءات احترازية لحين توريد شحنة الغاز أويل المخصصة لشهر كانون الأول
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:34

ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليار دولار ولن نبقى مكتوفي الايدي

LBCI
خبر عاجل
06:12

ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا

LBCI
منوعات
2023-12-11

عُثر على "أكثر من 100 ألف" محتوى جنسي... توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال في هذا البلد!

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-08

استهداف مركز المخابرات والبحرية في الجيش اللبناني في رأس الناقورة من قبل الجيش الاسرائيلي بأكثر من قذيفة من دون وقوع اصابات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:41

خلف: اقتراح القانون المتعلق بقيادة الجيش معيوب شكلًا ومضمونًا

LBCI
أخبار لبنان
06:37

لجنة التربية اوصت بضرورة انجاز ملف التفرغ في "اللبنانية" وإقرار بدل الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة

LBCI
أخبار لبنان
06:34

ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليار دولار ولن نبقى مكتوفي الايدي

LBCI
أخبار لبنان
06:25

"دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النهوض بالعدالة الاجتماعية في لبنان" في جامعة الروح القدس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:02

المندوب الفلسطينيّ في الأمم المتحدة: قرار الجمعية العامة تاريخيٌّ

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-10

أبو عبيدة: الهدنة الموقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا

LBCI
اخبار البرامج
2023-10-29

"أنا لست متديناً"...هذا ما كشفه الفنان مروان خوري عن زواجه من ديانة أخرى (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:05

مفوض أوروبي: مؤتمر المناخ قد يؤذن ببداية نهاية الوقود الأحفوري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:34

المؤتمر العالميّ للاجئين في جنيف بدأ... وهذه التفاصيل الأولى

LBCI
أخبار دولية
16:47

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

في معرض جدة للكتاب مبادرة المؤلف السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ساعات حاسمة ضمن كوب 28 ومحاولة لتقريب الانظار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

30 في المئة نسبة النمو السنوي في العلاقات التجارية الصينية - السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

كلام الليل يمحوه النهار.. هل يطبق هذا المثل على الحوثيين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

اللبنانية هبة نصر نالت جائزة التميز المهني في الصحافة الأجنبية لعام 2023... ماذا قالت للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل قصف حزب الله اليوم الداخل الاسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:36

تختار ملابس زوجها عند خروجه لمواعدة غيرها وهي تواعد 3 رجال آخرين...إليكم قصة هذا الثنائي الغريبة!

LBCI
منوعات
13:53

امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!

LBCI
خبر عاجل
10:14

نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو

LBCI
خبر عاجل
16:34

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:42

مطار رفيق الحريري الدولي يغرق بالمياه... وتجمع لحبات البرد (صور وفيديوهات)

LBCI
خبر عاجل
04:51

الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
11:36

المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها

LBCI
حال الطقس
23:59

كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More