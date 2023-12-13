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ميقاتي من جنيف: لضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم

أخبار لبنان
2023-12-13 | 06:17
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ميقاتي من جنيف: لضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم
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ميقاتي من جنيف: لضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم

عقد المنتدى العالميّ للاجئين، في جنيف، بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.

وأكد ميقاتي ضرورة العمل على إعادة اللاجئين إلى بلادهم.

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