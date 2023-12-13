ميقاتي من جنيف: لضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم

عقد المنتدى العالميّ للاجئين، في جنيف، بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.



وأكد ميقاتي ضرورة العمل على إعادة اللاجئين إلى بلادهم.