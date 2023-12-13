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"دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النهوض بالعدالة الاجتماعية في لبنان" في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2023-12-13 | 06:25
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"دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النهوض بالعدالة الاجتماعية في لبنان" في جامعة الروح القدس
استضافت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك اجتماعًا عن "دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النهوض بالعدالة الاجتماعية في لبنان"، بحضور الخبيرة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة أناليزا كونتيني، وممثلين عن وزارة الصناعة وعدد من الدكاترة والقضاة من كليات الحقوق و إدارة الأعمال.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مشروع SEE Change، المموّل من الاتحاد الأوروبي، وبمبادرة من وحدة الاقتصاد الاجتماعي في COSV، حيث سيتم نشر أربع أوراق للسياسات التي تعالج مواضيع عدة تتعلّق في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
تجدر الإشارة إلى أن الهدف الكامن وراء ورشة العمل هذه هو عدم الاكتفاء بعرض نتائج هذه الأوراق وتوصياتها، إنما إشراك الطاقم التعليمي والحضور في مناقشة مفتوحة، حيث ستساهم الملاحظات والرؤى المطروحة في تشكيل أجندة بحثية مستقبلية حول ريادة الأعمال الاجتماعية في لبنان .
الأوراق
تتمحور الورقة الأولى حول موضوع "أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النهوض بالعدالة الاجتماعية في لبنان: رؤى من برنامج Social Justice Incubation Program؛ أما الورقة الثانية فتحمل عنوان "دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النهوض بقطاع التعليم التقني والمهني في لبنان"؛ فيما تعالج الورقة الثالثة موضوع "إطار العمل القانوني لتمكين التعاون في لبنان"؛ والورقة الرابعة تناقش موضوع "دور ريادة الأعمال الاجتماعية في النهوض بأهداف التنمية المستدامة: رؤية تعاونية حول التحديات والفرص في لبنان ومنطقة المتوسط".
وتجدر الإشارة إلى أنّ "هذه الأوراق تعّد جزءًا من برنامج Impact for Policy (I4P) الذي طوّره الفريق البحثي في وحدة الاقتصاد الاجتماعي وفي COSV، لتكون جزءًا أساسيًا من برنامج Social Justice Incubation Program".
سلامة أيانيان
بدايةً، كانت كلمة لرئيسة قسم التعليم التنفيذي في كلية إدارة الأعمال الدكتورة مادونا سلامة أيانيان ممثلة عميدة الكلية الدكتورة دانيال خليفة فريحة، أشارت فيها إلى أنّ "موضوع الاجتماع يترسّخ في رسالة الجامعة ومبادئ التميّز الأكاديمي والمسؤولية الاجتماعية. وها هي الجامعة تؤكّد مرة أخرى على تمسّكها في معالجة القضايا الملحّة التي تواجه مجتمعاتنا والمساهمة في إيجاد الحلول المجدية".
المتحدثون
وقد شارك في ورشة العمل هذه كل من: الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومنسّق البحوث في COSV الدكتور محمد مكّي؛ نائب رئيس جامعة الحكمة للشؤون الأكاديمية الدكتور ريان هيكل؛ والشريك المؤسس في شركة كرم للمحاماة إيلي كرم، الذين عرضوا الأعمال والنشاطات العملية التي تقام في إطار هذا المشروع.
أخبار لبنان
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