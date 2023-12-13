خلف: اقتراح القانون المتعلق بقيادة الجيش معيوب شكلًا ومضمونًا

أكّد النائب ملحم خلف أنّ المجلس النيابيّ هو هيئة انتخابية لا إشتراعية إلى حين انتخاب رئيسٍ للجمهورية.



وأشار إلى أنّ اقتراح القانون المتعلق بقيادة الجيش معيوب شكلًا ومضمونًا.