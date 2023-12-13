مصدر رسمي مطلع: كل ما نشر عن خطة وضعها هوكشتاين للبنان او كلف بتنفيذها لا تمت الى الحقيقة بصلة

كشف مصدر رسمي مطلع ان "كل ما نشر في وسائل اعلام عربية او لبنانية عن خطة لها علاقة بلبنان، تعتمد على نقاط محددة، وضعها كبير مستشاري الرئيس الاميركي اموس هوكشتاين، او كلف بتنفيذها، لا تمت الى الحقيقة بصلة".





وقال "لا الخطة وضعت، ولا طرحت ولا نوقشت مع اي احد لتاريخ اليوم، وما نشر من نسج الخيال، وهو غير مبني على وقائع فعلية او حقيقية، او على معلومات من مصادر مطلعة موثوقة."