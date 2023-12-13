جعجع: ننظر بريبة كبرى تجاه الجلسة الحكومية التي دعا اليها ميقاتي ومصرون على التمديد للعماد عون

أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن القوات اللبنانية مصرّة على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لأنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش اللبناني.



وشدد جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب، على أن "القوات" تنظر بريبة كبرى تجاه الجلسة التي دعا اليها ميقاتي، لافتا الى أن برأيه محور الممناعة "ركض على مجلس الوزراء" عندما شعر بأن التمديد سيحصل في مجلس النواب بقانون لتأجيل تسريح قائد الجيش بتمديد تقني قابل للطعن



واعتبر جعجع أن الجيش ليس مؤسسة كباقي المؤسسات ودوره أساسي وحيوي جدا خصوصا في هذه المرحلة وهو استطاع الصمود والمحافظة على الأمن رغم كل ما حصل.



ولفت الى انه "إذا بدو يصير في تمديد للعماد عون لازم يصير هلق" وأن اقتراح القانون المقدم سابقاً كان لرفع سن التقاعد من الآن حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.



ورأى أن حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وأنها ستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها وأنها تريد تحويل القيادة إلى "بوليس سرّي".



وقال: "للجيش اللبناني أهمية قصوى في هذه المرحلة خاصة مع ما يحصل إقليمياً ونستغرب لماذا البعض يريد تغيير قائد الجيش الآن ولا دولة تغير قائد جيشها في مثل هذه الأوقات".



وأضاف: "نحن ضد التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية ولكن هناك استثناءات في ظل الظروف القصوى مثل الظروف التي نمر بها اليوم التي تفرض علينا الذهاب إلى مجلس النواب للتمديد لقائد الجيش".



ورأى أن حزب الله وباسيل يرفضان التمديد لقائد الجيش لأنه مستقل ولا يقبل أن يتدخل أحد به.