معوض: معركة التمديد لقائد الجيش ليست معركة رئاسة بل لضرب المؤسسة العسكرية والهيمنة

اعتبر النائب ميشال معوض ان "معركة التمديد لقائد الجيش ليست معركة رئاسة جمهورية بل هي لضرب المؤسسة العسكرية والهيمنة عليها في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة ومحاولة منع تطبيق القرار 1701."



وقال باسم كتلة "تجدد" "نعي تماما خطورة ضرب المؤسسة العسكرية وموقفنا الدستوري والميثاقي واضح وثابت، ولكننا مضطرون لتخطي بعض قناعاتنا حفظا على الدولة ".



