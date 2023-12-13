التجديد لوليد موسى رئيساً لنقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين

أجرت الهيئة العامة لنقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان انتخابات تكميلية لأربعة اعضاء بدل الذين انتهت ولايتهم في مقر النقابة في بيروت بحضور مندوب وزارة العمل ماهر الغول.



وفاز بالتزكية كل من الأعضاء الأربعة الذين تقدموا بترشيحهم ضمن المهلة الزمنية وهم: هيثم محمد الكردي، نبيل سهيل نجار، رغدة محمد مصطفى وجهاد اسعد ابو شقرا وذلك لمدة سنتين.



بعدها انتخب المجلس هيئة مكتب جديدة برئاسة وليد موسى وأصبح على الشكل التالي:



وليد موسى: رئيساً

هيثم الكردي: نائباً للرئيس

جهاد ابوشقرا: أميناً للسر

طوني لحود : أميناً للصندوق.



وخلال عشاء سنوي اقامته النقابة بحضور الأعضاء كافة لمناسبة انتهاء العام، وعد موسى بأن هذه المسؤولية ستكون دافعًا جديداً لمتابعة كل مطالب القطاع، وملاحقة مسار القوانين المطلوبة، فضلاً عن مواكبة تنفيذ القرارات التي من شأنها تطوير المهنة وتحسين الخدمات المقدمة.